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Сегодня, 09:27

Рожков рассказал об укреплении материально-технической базы для паралимпийского спорта

Виктория Кравченко
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что материально-техническая база для организации занятий адаптивными видами спорта в России укрепляется и позволит повысить уровень развития паралимпийского спорта в стране.

«В России укрепляется материально-техническая база для организации занятий адаптивным спортом. В настоящее время, помимо Дзержинска, строятся и готовятся к сдаче в эксплуатацию центры адаптивного спорта в Белгородской области, Санкт-Петербурге и других регионах страны. Создание современных крупных спортивных сооружений, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволит повысить уровень развития паралимпийского движения и паралимпийского спорта как в отдельно взятых субъектах, так и в России в целом», — цитирует Рожкова ТАСС.

Он также рассказал, что будут созданы центры, которые станут местом прохождения реабилитации средствами физической культуры военнослужащих, получивших тяжелые травмы и инвалидность в ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции.

Источник: https://tass.ru/sport/18125453
Сергей Рожков
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