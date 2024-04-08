Рожков сообщил, что в заявку на чемпионат мира по легкой атлетике вошли 49 российских паралимпийцев

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что в предварительную заявку национальной команды на чемпионат мира по легкой атлетике включены 49 отечественных паралимпийцев.

Турнир пройдет с 17 по 25 мая в Японии. На нем будут разыграны 180 мужских и 146 женских олимпийских квот.

«В настоящее время подана предварительная заявка, в которую вошли 49 спортсменов. Именные заявки будут поданы до 12 апреля по итогам обсуждений с тренерскими составами сборных и всероссийскими спортивными федерациями, развивающими паралимпийские виды спорта», — приводит ТАСС слова Рожкова.

Он также отметил, что российские спортсмены на чемпионате мира выступят в экипировке бирюзового цвета, которая утверждена Международным паралимпийским комитетом для отборочных соревнований к Паралимпийским играм в Париже по легкой атлетике, плаванию, пулевой стрельбе и пауэрлифтингу.

6 марта стало известно, что российским и белорусским спортсменам разрешено участвовать на Паралимпиаде 2024 года в нейтральном статусе, однако они не смогут присутствовать на церемониях открытия и закрытия соревнований. Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.