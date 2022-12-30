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Сегодня, 15:16

В Паралимпийском комитете России заявили, что спортсмены продолжают готовиться к летним Играм-2024 в Париже

Алина Савинова
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В пресс-службе Паралимпийского комитета России прокомментировали ситуацию с допуском спортсменов на международные турниры в следующем календарном году.

«23 декабря Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) апелляцию на решение Генеральной Ассамблеи МПК о приостановке членства ПКР в МПК. Также ПКР обратился к апелляционному трибуналу МПК с ходатайством о наложении временных мер в виде приостановления исполнения решения внеочередной генеральной ассамблеи МПК до рассмотрения апелляции ПКР.

Несмотря на приостановку членства и временное отстранение спортсменов от участия в международных соревнованиях сборные команды России продолжают тренироваться, улучшать свои результаты и осуществляют подготовку к Паралимпийским летним Играм 2024 года в Париже. Решение об участии российских спортсменов в Играх будет приниматься Апелляционным трибуналом МПК и самим МПК", — приводит Metaratings.ru слова пресс-службы Паралимпийского комитета России.

9 декабря саммит Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-paralimpiiskom-komitete-rossii-soobshili-chto-sportsmeny-prodolzhayut-gotovitsya-k-igram-2024-v-parizhe-217240/
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