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Сегодня, 15:00

Паралимпийский спорт наводнили мошенники. Они симулируют болезни

Леонид Мужикбаев
Корреспондент отдела спорта
Аманда Рид
Аманда Рид.
Фото Getty Images
Аманда Рид.
Аманда Рид.
Фото Getty Images
Велогонщик Стюарт Джонс
Стюарт Джонс.
Фото Getty Images
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Никто толком не знает, как справиться с нечестными спортсменами.

За год до старта Паралимпийских игр в Париже-2024 выясняется, что среди спортсменов с ограниченными возможностями желающих сжульничать невероятно много. Лазеек для махинаций, как показало расследование ABC, открыто куда больше, чем для здоровых атлетов. И масштабы проблемы не могут не вызывать беспокойства, ведь о честной конкуренции в паралимпийском движении говорить все сложнее.

Симулянты, которые побеждают

В центре внимания расследования оказались два известных спортсмена с ограниченными возможностями, преувеличивавших собственные проблемы со здоровьем, чтобы вписаться в необходимую категорию и соревноваться с более слабыми соперниками.

В махинациях был обвинен австралийский велогонщик Стюарт Джонс (в 2014 году он попал в серьезное ДТП и был частично парализован, а вскоре начал карьеру в параспорте). Обладатель двух медалей чемпионата мира на шоссе в категории Т2 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата), как оказалось, соревновался параллельно, пусть и на любительском уровне, на двухколесном велосипеде. Большинство паралимпийцев категории T2 из-за проблем со здоровьем способны передвигаться только на специальном трайке.

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Бывшая девушка Джонса Сэнди Крайзиус рассказала, что спортсмен «специально показательно хромал на публике куда больше, чем в обычной жизни», и просил, чтобы «его способность передвигаться на двухколесном велосипеде оставалась секретом». Подтвердила, что Стюарта едва ли можно считать спортсменом, вписывающимся в категорию «с ограниченными возможностями», и состоявшая с ним в одном велоклубе Дженнифер Шорт. Она утверждает, что «так проходить повороты на сложных трассах и преодолевать подъемы, поднимаясь из седла на двухколесном велосипеде, едва ли возможно, если у тебя проблемы со здоровьем». Австралийская федерация велоспорта выпустила официальное заявление, в котором говорится, что чиновники «были не в курсе участия Джонса в соревнованиях на двухколесном велосипеде».

Аманда Рид.
Аманда Рид.
Фото Getty Images

Подозрительная чемпионка

Еще более вопиющим выглядит случай с Амандой Фаулер, за карьеру успевшей сменить несколько категорий паралимпийского спорта. В 2016 году ее историей заинтересовалась специальная комиссия Международного паралимпийского комитета. В отношении спортсменки проводилось расследование, однако доказательств мошенничества найдено не было.

Тем не менее путь Фаулер до сих пор вызывает подозрения. В юности Аманда занималась конькобежным спортом (и тогда ни о какой инвалидности речи не шло), однако еще до окончания школы стала выступать в паралимпийском плавании и уже в 2012 году представляла сборную Австралии на Играх 2012 в Лондоне в категории для спортсменок с особенностями интеллектуального развития. Вскоре Фаулер перешла в легкую атлетику. Однако скандал вызвала не смена вида спорта, а новая категория — на этот раз у Аманды обнаружились проблемы со зрением. Но это был не конец — на Паралимпиаде-2016 уже под фамилией Рид и на этот раз в велоспорте (класс C2 — поражение ОДА) она выиграла первую медаль главных соревнований четырехлетия — серебро. В Токио австралийка улучшила результат и увезла из столицы Японии золотую медаль. Зимой 2023 года Рид успешно переключилась и на сноуборд, выиграв две медали на чемпионате мира для спортсменов с ограниченными возможностями.

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В то, что Аманда сильно преувеличивает свои проблемы со здоровьем (а то и просто придумывает каждый раз новые в поисках более простого пути к медалям и славе), уверены и соперницы, и даже бывший тренер. Так, обладательница четырех медалей Паралимпиад в плавании Мэддисон Эллиотт, увидев Фаулер/Рид на соревнованиях с белой тростью, была, мягко говоря, удивлена: «Если у нее и были какие-то быстро прогрессировавшие проблемы со зрением, то я об этом ничего не знала, а ведь мы тренировались вместе». Экс-наставник Аманды Саймон Уоткинс пошел дальше и написал в Федерацию плавания Австралии письмо, в котором отметил, что такие истории, как с его экс-подопечной, «полностью обесценивают систему классификации и превращают страну в посмешище на международной арене».

Велогонщик Стюарт Джонс
Стюарт Джонс.
Фото Getty Images

А будут ли реформы?

Проблема с классификацией параспортсменов и связанными с ней махинациями не нова. В 2000 году после Игр в Сиднее испанская мужская баскетбольная команда лишилась золотых медалей после того, как выяснилось, что многие ее игроки только притворялись умственно отсталыми. Проблемы паралимпийского движения были отражены и в массовой культуре — в 2004 году вышел эпизод знаменитого мультсериала «Южный Парк», в котором Картман имитирует проблемы с интеллектуальным развитием ради того, чтобы попасть на соревнования.

Международный паралимпийский комитет же только в 2016 году запустил расследование в отношении 80 спортсменов. Однако каких-либо доказательств читерства найдено не было. В 2021 году к вопросу об изменениях в классификации вернулись. По результатам консультаций первые результаты по улучшению системы комитет озвучит в июле. Новый же код классификаций планируется ввести до 2026 года.

Пока же, как утверждает бывший исполнительный директор Международного паралимпийского комитета Хавьер Гонсалес (2004-2019), «трудно даже представить, сколько спортсменов преувеличивают проблемы со здоровьем, чтобы соревноваться с более слабыми соперниками».

Паралимпиада (Паралимпийские игры)
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