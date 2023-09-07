Россиян хотят окончательно исключить из паралимпийского движения. Новые нападки

На Генеральной ассамблее IPC в Бахрейне 27 сентября будет предпринята попытка не допустить участия наших спортсменов к Паралимпиаде-2024.

Международный паралимпийский комитет (IPC) готовится обойти решение собственного дисциплинарного органа, отменившего отстранение российских спортсменов от соревнований. Решение трибунала IPC открывает нашим спортсменам дорогу на Паралимпиаду-2024 в Париж. Однако представители западного лагеря пытаются предотвратить такое развитие событий и готовятся атаковать на Генеральной ассамблее организации, которая пройдет27 сентября в Бахрейне. План состоит в том, чтобы исключить Паралимпийский комитет России из числа членов IPC по политическим причинам, что окончательно закроет нашим соотечественникам дорогу на международные старты.

Деятельность Паралимпийского комитета России не нравится IPC

— Намерения IPC будут понятны уже только на Генеральной ассамблее. Но им в принципе деятельность Паралимпийского комитета России не нравится, — заявил «СЭ» президент ПКР Павел Рожков. — Они считают, что мы должны дать оценку действиям своего правительства по отношению к СВО, причем, нарушая свой устав, принуждают нас занять какую-то позицию. Это первое. Во-вторых, IPC не нравится то, что мы ведем активную деятельность с ветеранами СВО, получившими тяжелые травмы, приведшие к инвалидности. В-третьих, им не нравится, что наши соревнования часто проводятся там, где развешаны символы, касающиеся СВО. И еще целый ряд претензий, которые были озвучены в арбитраже. Тогда нам удалось отстоять свою позицию по этим вопросам. Но, судя по последним неофициальным заявлениям IPC, сейчас они будут более серьезно готовиться.

В мае этого года стало известно, что апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил жалобу ПКР на решение о приостановке членства в организации. Дискриминационное постановление от 16 ноября 2022 года аннулировано. Трибунал отметил, что членство ПКР не может быть приостановлено из-за якобы имевшего места нарушения олимпийского перемирия, при том, что ПКР не является подписавшей его стороной. Также отмечено, что членство ПКР не может быть приостановлено только лишь из-за рисков, что мероприятия IPC могут быть использованы для политической пропаганды. Кроме того, отсутствуют нормы права для введения санкций в ответ лишь на предполагаемый риск нарушения обязательств по членству.

Однако президент IPC бразилец Эндрю Парсонс с этим выводами не согласился. «Мы считаем, что выполнили наши обязательства в соответствии с нашими правилами, — прокомментировал он вердикт трибунала. — Наш Независимый апелляционный трибунал принял другое решение, и мы, безусловно, его уважаем, хотя не согласны с ним. Мы вернем данный вопрос на нашу Генеральную ассамблею, представив дополнительные доказательства, которые мы получили в последнее время, и предоставим нашим членам возможность вновь решить эти важные вопросы».

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Аполитичная и гуманитарная суть

— Осенью прошлого года Генассамблея IPC приостановила членство ПКР, лишив всех прав, за исключением обязанности платить членский взнос. Мы с этим решением не согласились, его опротестовали и выиграли в апелляционном трибунале. После этого мы были восстановлены, подали заявку, чтобы мероприятия на территории РФ входили в календарь IPC. В этом нас поддержали и включили в календарь целый ряд соревнований, которые позволили нам лицензировать наших спортсменов, завоевать необходимые рейтинги для участия в Паралимпиаде в Париже и подать заявку в оргкомитет на участие в Играх-2024, — приводит слова Рожкова РИА «Новости».

Однако IPC, который отстранил нашу страну от двух Паралимпиад (от летней в Рио-2016 и от зимней в Пекине-2022), продолжает продвигать русофобские инициативы. «Все требования, которые они нам предъявляют, противоречат всей сущности и позиции Паралимпийского комитета, — считает Рожков. — ПКР сохраняет нейтралитет в соответствии со своим уставом. Мы не можем занимать какую-либо позицию. Но не можеми находиться в стороне от тех проблем, которые есть в нашей стране, и не заниматься вопросами привлечения ветеранов СВО в паралимпийское движение. Тем более что вся история паралимпизма начиналась после Второй мировой войны в госпитале Сток-Мандевилля».

Спорт для инвалидов действительно зародился в Великобритании в послевоенные годы и изначально позиционировался как способ помочь реабилитации солдат и офицеров, пострадавших на полях сражений, причем с разных сторон. То есть аполитичность паралимпизма и гуманитарный подход были заложены в его идею. И очень печально, что сейчас IPC — одна из самых политически заточенных спортивных организаций. Ведь в результате этих спекуляций страдает самая уязвимая категория спортсменов, для которой на первом месте не битва за честь флага, а преодоление самих себя.

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Бороться всеми законными способами

«Варианты событий после Генеральной ассамблеи разные, — отметил Павел Рожков. — Могут исключить, могут опять приостановить наше членство, пока мы не поменяем свою позицию, могут принять санкции в отношении ПКР, но в то же время допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Мои слова о том, что наше членство навсегда будет приостановлено, — это эмоции. ПКР свою позицию менять не будет. Нас могут надолго отстранить до тех пор, пока исполком IPC не изменит свое мнение. Но мы все равно будем продолжать бороться за права наших спортсменов и права Паралимпийского комитета России всеми законными способами.

В мире проходят серьезные изменения, поэтому у нас есть надежда, что члены IPC — Национальные паралимпийские комитеты Африки, Азии и Латинской Америки, а также некоторые Международные спортивные федерации — в Бахрейне смогут все-таки нас поддержать. Потому что на прошлой Генеральной ассамблее нам совсем немного не хватило для положительного для нас решения».

Главной интригой заседания в Бахрейне является допуск россиян и белорусов на Паралимпийские игры, которые пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Накануне зимних Игр в Пекине-2022 IPC сначала постановил допустить наших паралимпийцев до стартов, а день спустя под давлением западных стран принял противоположное решение. Главным аргументом тогда стала опасность столкновений между инвалидами из России и Украины в Олимпийской деревне.