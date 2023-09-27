«Нейтралитет — это не вариант». Прозападные структуры требуют не пускать российских паралимпийцев в Париж-2024

Накануне ассамблеи Международного паралимпийского комитета на организацию оказывают давление политизированные спортивные объединения.

Скандально известная группа Global Athlete опубликовала обращение к Международному паралимпийскому комитету (IPC), требуя на ближайшей ассамблее этой организации в Бахрейне запретить России и Белоруссии участвовать в Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Мероприятия ассамблеи уже начались, и на них, в частности, прибыла российская делегация. Но главные заседания пройдут 28-29 сентября. Спортивным чиновникам предстоит разобраться в сложной ситуации — трибунал отменил санкции против наших спортсменов, кроме того, есть рекомендации МОК по прекращению дискриминации по признаку паспорта. При этом президент IPC бразилец Эндрю Парсонс уверяет, что основная масса сообщества паралимпийцев против поездки россиян и белорусов в Париж-2024.

Национальность является центральным элементом Игр

Международное объединение спортсменов Global Athlete возникло около трех лет назад буквально из ниоткуда. Не совсем понятно, кто и зачем уполномочил его выступать от имени «тысяч атлетов», однако в последнее время эта структура буквально штампует прозападные заявления на тему спортивной политики. Она боролась за права оппозиционных спортсменов Ирана и Белоруссии, травила Россию на фоне допинговых обвинений, требовала разрешить акции BLM на Олимпиаде... И вот «спортивные правозащитники» добрались до паралимпийского движения.

«Накануне Генеральной ассамблеи и конференции IPC мы транслируем голоса тысяч спортсменов и 26 правительств, призывая отстранить Россию и Белоруссию от участия в Паралимпиаде в Париже, — говорится в заявлении Global Athlete. — Нейтралитет не является вариантом. На Паралимпиаде не существует такого понятия, как «нейтральная команда» или «нейтральный спортсмен». Национальность является центральным элементом Игр: спортсмены прочно ассоциируются с их родиной независимо от того, запрещены ли флаги, гимны или национальные цвета. Отказ от идентификации не меняет того факта, что команда или спортсмен представляет свою страну — а в случае с Россией потенциально поддерживает правящий режим».

«Совместно со спортсменами всего мира мы призываем IPC отвергнуть давление со стороны России, Белоруссии и МОК с целью создать условия для участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях», — подчеркивают авторы обращения, не уточняя, в чем смысл политических демаршей в паралимпийском движении, которое с самого начала создавалось как аполитичная структура. Напомню, что наши спортсмены с ограниченными возможностями из-за допинговых обвинений уже пропустили летние Игры в Рио-2016, а на зимнюю Паралимпиаду в Пекине-2022 были сначала допущены, а затем внезапно дисквалифицированы — якобы из-за опасений за их безопасность.

Фото Global Look Press

Три варианта

Предыдущая Генассамблея IPC осенью прошлого года приостановила членство ПКР, лишив наших паралимпийцев всех прав, в том числе на участие в соревнованиях. Российская сторона подала апелляцию, и в мае 2023-го дискриминационное постановление было аннулировано. Трибунал отметил, что членство ПКР не может быть приостановлено из-за якобы имевшего места нарушения олимпийского перемирия. Также отмечено, что членство ПКР не может быть приостановлено только лишь из-за рисков, что мероприятия IPC могут быть использованы для политической пропаганды. Кроме того, отсутствуют нормы права для введения санкций в ответ лишь на предполагаемый риск нарушения обязательств по членству.

Однако Эндрю Парсонс с этим выводами не согласился. «Мы считаем, что выполнили наши обязательства в соответствии с нашими правилами, — прокомментировал он вердикт трибунала. — Наш Независимый апелляционный трибунал принял другое решение, и мы, безусловно, его уважаем, хотя не согласны с ним. Мы вернем данный вопрос на нашу Генеральную ассамблею, представив дополнительные доказательства, и предоставим нашим членам возможность вновь решить эти важные вопросы. Полное отстранение от Паралимпиады, частичное отстранение с нейтральным статусом или отсутствие отстранения — вот три варианта, которые мы предлагаем на голосование. Я думаю, что Паралимпийское движение пример верное решение, которое будет соблюдаться неукоснительно.

Фото Global Look Press

IPC не нравится деятельность Паралимпийского комитета России

«Наша делегация будет присутствовать на Генассамблее в Бахрейне, в ее составе три представителя — руководитель нашего международного отдела, юрист и я. Вопрос членства ПКР будет рассматриваться 29 сентября», — приводит ТАСС слова президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова. Наличие на месте нашей делегации — это уже большой плюс, поскольку на некоторых спортивных конференциях под угрозой бойкота прозападных делегатов нашу страну иногда исключают из числа участников или просто не пускают в места проведения заседаний. Например, в ноябре прошлого года Рожкову не дали немецкую визу, и в генассамблее в Берлине он принимал участие по видеосвязи.

Накануне заседания в Бахрейне глава ПКР говорил, что допускает вариант окончательного исключения Паралимпийского комитета России из членов IPC по политическим причинам, что окончательно закроет нашим соотечественникам дорогу на международные старты, в том числе в Париж-2024. «IPC в принципе деятельность Паралимпийского комитета России не нравится, — заявил «СЭ» Рожков. — Они считают, что мы должны дать оценку действиям своего правительства в отношении СВО. Их не устраивает, что мы ведем работу с ветеранами спецоперации, что наши соревнования часто проводятся там, где развешаны символы, касающиеся СВО. И еще целый ряд претензий, которые были озвучены в арбитраже».

Вердикт трибунала позволил России лицензировать паралимпийцев, завоевать рейтинги для участия в Паралимпиаде и подать заявку в оргкомитет Игр-2024. Однако окончательное решение по поводу поездки в Париж будет принято именно в Бахрейне. И оно может стать показательным — в случае допуска россиян аналогичное решение легче будет принять и в МОК. «ПКР сохраняет нейтралитет в соответствии со своим уставом, — отмечает Рожков. — Но не может и находиться в стороне от тех проблем, которые есть в нашей стране. Нас могут надолго отстранить до тех пор, пока исполком IPC не изменит свое мнение. Но мы все равно будем продолжать бороться за права наших спортсменов и права Паралимпийского комитета России всеми законными способами.