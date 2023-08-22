«Горжусь, что я россиянка». Кто из наших паралимпийцев сменил флаг?

Звезда велогонок для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Светлана Мошкович теперь будет гордиться тем, что представляет Австрию.

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил РИА Новости, что из спортсменов с ограниченными возможностями спортивное гражданство за последние полтора года сменила только велогонщица Светлана Мошкович. «Она давно живет в Австрии, получила там образование. Мы не стали ей чинить никаких препятствий», — объяснил функционер решение 40-летней спортсменки, которая является призером Паралимпиады и чемпионкой мира 2015 года по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Причем смена флага состоялась несколько месяцев назад. Уже весной 2023 года Мошкович представляла на международных турнирах Австрию.

Смогла добиться уважения к себе на мировом уровне

Светлана выступает в категории Handbike4 (велосипед с ручным приводом для лиц с ПОДА). Паралимпийским спортом она занялась благодаря знакомствам, которые приобрела во время реабилитации в Германии. В 2004-м, когда девушке был 21 год, Мошкович попала в аварию на трассе Дивногорск — Красноярск. Ее молодой человек погиб, а она выжила, получив серьезные травмы позвоночника и оказавшись в инвалидной коляске. После этого будущая спортсменка пережила четыре операции. Одна из них проходила в Германии в 2008-м. В реабилитационном центре жительница Красноярска начала общаться с местными колясочниками, которые занимались хендбайком.

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Через год Мошкович отправилась в Германию на учебу и в итоге осталась жить в Европе (затем перебравшись в австрийский Инсбрук). При этом в паралимпийском спорте она выступала за немецкую команду «Оттобок» и за сборную России. В 2012 году Светлана приняла участие в Играх в Лондоне и добилась сенсационного результата для спортсменки, которая занималась этим видом спорта всего три года, — завоевала бронзу. Потом было золото в индивидуальной гонке на время на ЧМ-2015 и еще много других наград. Игры в Рио, как известно, пропустила вся наша сборная. А вот на Паралимпиаде в Токио Мошкович завоевала еще две награды — серебро в индивидуальной гонке и бронзу в индивидуальной гонке на время.

В свете нынешних событий любопытны рассуждения Светланы о патриотизме в интервью «Лайфхакеру» в 2014 году. «Я горжусь, что я россиянка, и хочу видеть флаг своей страны в центре пьедестала, — говорила Мошкович. — Вдвойне приятно, что наша команда по паравелоспорту смогла добиться уважения к себе на мировом уровне. В Москве паравелоспорт зарождался с нуля на базе ФСО «Юность Москвы», а также при помощи ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Они сильно помогли в развитии паравелоспорта, именно благодаря им появилась команда «Армада». Мы приезжали на соревнования, и нас никто не воспринимал всерьез. После моей победы, побед Алексея Обыденнова и других ребят с российской паравелосборной начали считаться».

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Нейтральный статус

Соревнования по паравелоспорту курирует Международный союз велосипедистов (UCI), который является одной из самых лояльных по отношению к россиянам федераций. Еще в 2022 году он позволял нашим спортсменам выступать в нейтральном статусе. В частности, Светлана в апреле прошлого года стартовала в Италии, а в июне — в Германии. Правда, начиная с марта 2023-го по требованию МОК UCI начал проводить проверки на принадлежность нейтральных атлетов к ЦСКА и «Динамо», а также интересоваться их политической нейтральностью. По последней причине оказался отстранен, в частности, хороший знакомый Светланы по паралимпийской сборной Алексей Обыденнов.

Впрочем, новые порядки UCI Мошкович уже не затрагивают. Теперь она представляет Австрию и в апреле 2023-го выиграла для своей новой сборной гонку на этапе Кубка мира. Вполне вероятно, что в будущем году у велогонщицы будет шанс завоевать для австрийцев олимпийские награды в Париже. А вот поедут ли туда россияне — пока огромный вопрос. Международный паралимпийский комитет (IPC) будет решать его в конце сентября на генеральной ассамблее в Бахрейне. Трибунал IPC признал политические санкции в отношении наших паралимпийцев незаконными, однако комитет не спешит выполнять решения собственного суда и снимать ограничения в отношении спортсменов из России и Белоруссии.

Что касается масштабов смены спортивного гражданства представителями России на фоне санкций, то здесь имеются разночтения. С одной стороны, есть цифра примерно в 80 человек, озвученная Министерством спорта. С другой — в некоторых СМИ звучали оценки примерно в две сотни атлетов. В любом случае о массовом исходе речи не идет. А в паралимпийском спорте ситуация с Мошкович — вообще единичная. Конечно, конкурентоспособность нашей команды после ее перехода уменьшилась. С другой стороны, Светлана уже ветеран и, судя по всему, давно ощущает себя жительницей Европы. Мешать ее желанию сменить страну, требовать за это компенсацию и настаивать на карантине в такой ситуации явно несправедливо.