Ирина Винер объяснила решение оспорить дисквалификацию в CAS

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оспорила дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS). Она отметила, что не будет останавливаться в борьбе за свои права.

«Не вижу смысла останавливаться на полпути — надо идти до конц. Мы уже это сделали, когда отказались от Олимпиады, потому что не хотим выступать в таком статусе. Посмотрим, что эти господа нам скажут по поводу меня — человека, который столько лет отдал художественной гимнастике: 51 олимпийская медаль, 416 медалей чемпионатов мира и Европы, есть серебряный орден Международного олимпийского комитета», — цитирует Винер ТАСС.

75-летняя Винер возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики с 2008 года. Главным тренером сборной России она является с 2001 года.

19 июля 2023 года исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе. Отмечалось, что получившие статус гимнасты смогут выступать в турнирах с 1 января 2024 года.