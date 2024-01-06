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Художественная гимнастика

Сегодня, 13:15

Ирина Винер объяснила решение оспорить дисквалификацию в CAS

Виктория Кравченко
Ирина Винер-Усманова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оспорила дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS). Она отметила, что не будет останавливаться в борьбе за свои права.

«Не вижу смысла останавливаться на полпути — надо идти до конц. Мы уже это сделали, когда отказались от Олимпиады, потому что не хотим выступать в таком статусе. Посмотрим, что эти господа нам скажут по поводу меня — человека, который столько лет отдал художественной гимнастике: 51 олимпийская медаль, 416 медалей чемпионатов мира и Европы, есть серебряный орден Международного олимпийского комитета», — цитирует Винер ТАСС.

75-летняя Винер возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики с 2008 года. Главным тренером сборной России она является с 2001 года.

19 июля 2023 года исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе. Отмечалось, что получившие статус гимнасты смогут выступать в турнирах с 1 января 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19681203
Ирина Винер-Усманова
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