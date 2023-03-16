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Художественная гимнастика

Сегодня, 14:33

Российские гимнастки обратились к главе FIG с просьбой отменить отстранение Винер

Иван Торопцев
Корреспондент
Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российские гимнастки обратились к президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ с открытым письмом, в котором попросили отменить дисквалификацию главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирины Винер.

6 марта дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Винер от работы на международных соревнованиях в любом статусе на два года. Срок отстранения начнет отсчитываться через один день после снятия защитных мер FIG в виде недопуска российских спортсменов до международных соревнований. Санкции в отношении Винер вступят в силу, если защитные меры будут сняты в течение пяти лет, в ином случае срок дисквалификации будет сокращен.

Под письмом в адрес президента FIG свои подписи оставили 38 российских гимнасток, в том числе, Дина и Арина Аверины и Яна Батыршина.

По мнению российских гимнасток, наказание Винер за личную оценку судейства на Олимпиаде в Токио является слишком суровым и не соответствует принципам соразмерности и справедливости, которыми должен руководствоваться FIG. В письме отмечается, что более чем за 40 лет в художественной гимнастике Винер воспитала десятки чемпионов и призеров Олимпийских игр, внеся неоценимый вклад в популяризацию этого вида спорта по всему миру.

«Мы уверены, что живая легенда олимпийского спорта заслуживает более справедливого отношения со стороны Международной федерации гимнастики. Долгосрочное отстранение Винер нанесет серьезный урон художественной гимнастике как олимпийскому виду спорта. Благодаря таким людям, как Винер, наш вид спорта развивается и процветает. С учетом статуса и неоспоримых заслуг госпожи Винер перед мировой художественной гимнастикой, мы просим приложить все усилия для восстановления справедливости и отмены дисквалификации», — говорится в тексте письма, опубликованного «РИА Новости».

Ирина Винер возглавляет сборную России по художественной гимнастике с 2001 года, с 2008 года она является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики. Также она ранее занимала должность вице-президента технического комитета по художественной гимнастике FIG.

Сама Винер заявила, что относится к своему отстранению индифферентно, и считает, что нужно продолжать работу, не обращая внимания ни на какие санкции.

Ирина Винер. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Винер на два года. Это месть за оценку результатов Токио-2020?

Источник: https://rsport.ria.ru/20230316/viner-1858295952.html
Художественная гимнастика
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