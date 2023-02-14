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Художественная гимнастика

Сегодня, 15:02

Винер заявила, что ВФХГ с удовольствием примет участие в Азиатских играх

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на новость о том, что Федерация спортивной гимнастики России заинтересована в участии в Азиатских играх и уже получила приглашение на соревнования.

«Если спортивная гимнастика получила приглашение, то и художественная, скорее всего, тоже. Пока точно не знаю, какие виды гимнастики приглашены. Но мы с удовольствием примем участие в Азиатских играх. Я всегда была за участие в Азии, поэтому мы с большим увлечением будем готовиться к соревнованиям. Если все сложится, то мы поедем», — приводит слова Винер Sport24.

Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу (Китай).

Источник: https://sport24.ru/news/gymnastics/2023-02-14-viner-vserossiyskaya-federatsiya-khudozhestvennoy-gimnastiki-s-udovolstviyem-primet-uchastiye-v-aziatskikh-igrakh
Художественная гимнастика
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