Реабилитолог Смирнова считает регби самым травмоопасным видом спорта

Сегодня, 11:53
Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова рассказала, какой вид спорта наиболее травмоопасен.
«Безусловно, это контактные, командные виды. Чаще всего ко мне обращаются из регби. Ребята находятся в очень хорошей форме, но надо видеть, как они сталкиваются между собой. Из-за этого у них часто встречаются различного рода вывихи, переломы, разрывы связок. Активно взаимодействую с регбийным клубом ЦСКА. И только за последний месяц ко мне обратились человек пять», — рассказала Смирнова RT.
Ранее реабилитолог назвала восстановление экс-игрока «Уфы» Сысуева самым трудным в карьере.