Регби в МВД набирает обороты

В Москве завершились первые всероссийские соревнования по регби-7 среди образовательных организаций МВД России. Организаторы турнира рассказывают, как это было.

В последние годы в нашей стране активно развивается военное регби и регби в силовых структурах. В сентябре в Москве состоялись Кубок и чемпионат Вооруженных сил, в Санкт-Петербурге Кубок Главкома по регби-7, в мае Кубок МЧС России, а ранее и Кубок Росгвардии. Теперь свой официальный турнир появился и у команд Министерства внутренних дел. Первые соревнования среди курсантов образовательных организаций МВД России прошли на легендарном регбийном стадионе «Слава» с 19 по 22 октября. Победителем исторического турнира стала сборная Сибирского юридического института МВД России. Таким образом МВД совместно с Федерацией регби России продолжает успешно реализовывать поручение президента России по развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах.

Начальник главного управления по работе с личным составом МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов и председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев награждают победителей.

Награждение победителей и призеров состоялось на стадионе «ВТБ Арена» по окончании финального матча Кубка России. Участие в чествовании лучших команд приняли заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев, начальник главного управления по работе с личным составом МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов, начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко, генеральный директор — председатель правления Федерации регби России Павел Федоров, генеральный директор РК «Динамо» Павел Трусагин, руководитель фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах Алексей Митрюшин. Почетные гости отметили качественный уровень регби, который продемонстрировали курсанты, и высокую организацию спортивного события.

«Президентом Российской Федерации в 2018 году было дано поручение МВД России организовать кампанию по привлечению сотрудников органов внутренних дел в занятия регби. Именно с того момента в МВД начал активно развиваться этот вид спорта, - обратился к участникам во время церемонии награждения начальник главного управления по работе с личным составом МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов. — В прошлом году провести турнир нам помешала пандемия, в этом году в соревнованиях приняли участие 10 команд наших ведущих вузов, сформированных из наиболее подготовленных сотрудников. Выражаю надежду, что в следующем году еще больше команд будут выступать в состязаниях по регби-7. Я сердечно поздравляю всех спортсменов с дебютным турниром, вы показали красивую и достойную игру, силу воли и характер!»

Впервые команды образовательных организаций высшего образования Министерства внутренних дел России из Барнаула, Омска, Красноярска, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Волгограда, Екатеринбурга, Уфы и Москвы приняли участие в соревнованиях по олимпийской дисциплине регби-7. По результатам жеребьевки были сформированы три группы. В группе А были распределены Ростовский? юридический? институт МВД России, Казанский юридический институт МВД России и Уфимский юридический институт МВД России. В группе В оказались Волгоградская академия МВД России, Уральский юридический институт МВД России, Барнаульский юридический институт МВД России. Группа С объединила Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Сибирский юридический институт МВД России, Нижегородскую академию МВД России и Омскую академию МВД России.

По итогам упорной борьбы перед стадией плей-офф обозначились свои лидеры — команды Сибирского и Казанского юридического институтов МВД, а также Омской академии МВД, которые одержали победы над своими соперниками на групповом этапе с крупными результатами. В решающем матче на поле встретились сборные Казанского юридического института МВД России и Сибирского юридического института МВД России. Сохранив свою зачетку в неприкосновенности, уверенную победу со счетом 26:0 одержали сибиряки. В матче за третье место команда Омской академии МВД России с результатом 24:5 обыграла соперников из Барнаульского юридического института МВД России.

Почетные гости награждают победителей и призеров соревнований.

«Федерация регби России в течение многих лет системно развивает олимпийский вид нашей игры в армии, и я очень рад, что в нашу дружную регбийную семью полноправным членом со своим собственным турниром вошли представители силовых структур, — отметил Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев. — У нас подписаны соглашения о сотрудничестве с Московским университетом МВД имени В.Я. Кикотя, с Санкт-Петербургским университетом МВД, а команды Сибирского и Барнаульского юридического институтов на регулярной основе участвуют в студенческих и региональных соревнованиях».

Руководитель фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах, президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин подчеркнул, что многие руководители обращают внимание, что регби наиболее подходящий для силовых структур и военнослужащих вид спорта.

«Регби не только позволяет совершенствовать спортсменов физически, но и воспитывает дух чемпионов, формирует регбийные ценности: дисциплину, уважение, солидарность и целостность. Руководители учебных заведений интегрируют свои регбийные команды и в гражданские соревнования, как региональные, так и федеральные, что мы, безусловно, приветствуем и оказываем содействие. Мы видим, как профессиональный спортивный уровень команд военных и силовых вузов растет год от года, а такие ведомственные турниры, как Кубок МВД России по регби-7 являются вершиной в демонстрации спортивной подготовки», - добавил Алексей Митрюшин.

Победитель соревнований сборная Сибирского юридического института МВД России.

Прошедший турнир, без сомнения, стал ярким спортивным событием столицы. Как отметили организаторы, соревнования по регби-7 среди образовательных организаций МВД России отныне планируется проводить ежегодно. Планомерная же работа, проводимая МВД по развитию регби, должна привести к высоким спортивным результатам, популяризации этого вида спорта в силовых структурах и росту количества регбийных коллективов в системе органов внутренних дел, ведь регби не только воспитывает чемпионский дух, но и помогает в развитии навыков командного взаимодействия.