Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Регби
Новости
Олимпиада
Кубок мира 2019
Главная
Регби

Сегодня, 14:00

Регби в МВД набирает обороты

Вместе с командой МосУ МВД России имени В. Я. Кикотя почетные гости. Слева направо: руководитель фонда ФРР по развитию регби в ВС РФ и силовых структурах Алексей Митрюшин, генеральный директор РК «Динамо» Павел Трусагин, начальник МосУ МВД России имени В. Я. Кикотя Игорь Калиниченко, начальник главного управления по работе с личным составом МВД России Андрей Ларионов, председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
Начальник главного управления по работе с личным составом МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов и председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев награждают победителей.
Почетные гости награждают победителей и призеров соревнований.
Победитель соревнований сборная Сибирского юридического института МВД России.
1/4
Telegram Новости
В Москве завершились первые всероссийские соревнования по регби-7 среди образовательных организаций МВД России. Организаторы турнира рассказывают, как это было.

В последние годы в нашей стране активно развивается военное регби и регби в силовых структурах. В сентябре в Москве состоялись Кубок и чемпионат Вооруженных сил, в Санкт-Петербурге Кубок Главкома по регби-7, в мае Кубок МЧС России, а ранее и Кубок Росгвардии. Теперь свой официальный турнир появился и у команд Министерства внутренних дел. Первые соревнования среди курсантов образовательных организаций МВД России прошли на легендарном регбийном стадионе «Слава» с 19 по 22 октября. Победителем исторического турнира стала сборная Сибирского юридического института МВД России. Таким образом МВД совместно с Федерацией регби России продолжает успешно реализовывать поручение президента России по развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах.

Начальник Главного управления по работе с личным составом МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов и председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев награждают победителей.
Начальник главного управления по работе с личным составом МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов и председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев награждают победителей.

Награждение победителей и призеров состоялось на стадионе «ВТБ Арена» по окончании финального матча Кубка России. Участие в чествовании лучших команд приняли заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев, начальник главного управления по работе с личным составом МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов, начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко, генеральный директор — председатель правления Федерации регби России Павел Федоров, генеральный директор РК «Динамо» Павел Трусагин, руководитель фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах Алексей Митрюшин. Почетные гости отметили качественный уровень регби, который продемонстрировали курсанты, и высокую организацию спортивного события.

«Президентом Российской Федерации в 2018 году было дано поручение МВД России организовать кампанию по привлечению сотрудников органов внутренних дел в занятия регби. Именно с того момента в МВД начал активно развиваться этот вид спорта, - обратился к участникам во время церемонии награждения начальник главного управления по работе с личным составом МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов. — В прошлом году провести турнир нам помешала пандемия, в этом году в соревнованиях приняли участие 10 команд наших ведущих вузов, сформированных из наиболее подготовленных сотрудников. Выражаю надежду, что в следующем году еще больше команд будут выступать в состязаниях по регби-7. Я сердечно поздравляю всех спортсменов с дебютным турниром, вы показали красивую и достойную игру, силу воли и характер!»

Впервые команды образовательных организаций высшего образования Министерства внутренних дел России из Барнаула, Омска, Красноярска, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Волгограда, Екатеринбурга, Уфы и Москвы приняли участие в соревнованиях по олимпийской дисциплине регби-7. По результатам жеребьевки были сформированы три группы. В группе А были распределены Ростовский? юридический? институт МВД России, Казанский юридический институт МВД России и Уфимский юридический институт МВД России. В группе В оказались Волгоградская академия МВД России, Уральский юридический институт МВД России, Барнаульский юридический институт МВД России. Группа С объединила Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Сибирский юридический институт МВД России, Нижегородскую академию МВД России и Омскую академию МВД России.

По итогам упорной борьбы перед стадией плей-офф обозначились свои лидеры — команды Сибирского и Казанского юридического институтов МВД, а также Омской академии МВД, которые одержали победы над своими соперниками на групповом этапе с крупными результатами. В решающем матче на поле встретились сборные Казанского юридического института МВД России и Сибирского юридического института МВД России. Сохранив свою зачетку в неприкосновенности, уверенную победу со счетом 26:0 одержали сибиряки. В матче за третье место команда Омской академии МВД России с результатом 24:5 обыграла соперников из Барнаульского юридического института МВД России.

Почетные гости награждают победителей и призеров соревнований.
Почетные гости награждают победителей и призеров соревнований.

«Федерация регби России в течение многих лет системно развивает олимпийский вид нашей игры в армии, и я очень рад, что в нашу дружную регбийную семью полноправным членом со своим собственным турниром вошли представители силовых структур, — отметил Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев. — У нас подписаны соглашения о сотрудничестве с Московским университетом МВД имени В.Я. Кикотя, с Санкт-Петербургским университетом МВД, а команды Сибирского и Барнаульского юридического институтов на регулярной основе участвуют в студенческих и региональных соревнованиях».

Руководитель фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах, президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин подчеркнул, что многие руководители обращают внимание, что регби наиболее подходящий для силовых структур и военнослужащих вид спорта.

«Регби не только позволяет совершенствовать спортсменов физически, но и воспитывает дух чемпионов, формирует регбийные ценности: дисциплину, уважение, солидарность и целостность. Руководители учебных заведений интегрируют свои регбийные команды и в гражданские соревнования, как региональные, так и федеральные, что мы, безусловно, приветствуем и оказываем содействие. Мы видим, как профессиональный спортивный уровень команд военных и силовых вузов растет год от года, а такие ведомственные турниры, как Кубок МВД России по регби-7 являются вершиной в демонстрации спортивной подготовки», - добавил Алексей Митрюшин.

Победитель соревнований сборная Сибирского юридического института МВД России.
Победитель соревнований сборная Сибирского юридического института МВД России.

Прошедший турнир, без сомнения, стал ярким спортивным событием столицы. Как отметили организаторы, соревнования по регби-7 среди образовательных организаций МВД России отныне планируется проводить ежегодно. Планомерная же работа, проводимая МВД по развитию регби, должна привести к высоким спортивным результатам, популяризации этого вида спорта в силовых структурах и росту количества регбийных коллективов в системе органов внутренних дел, ведь регби не только воспитывает чемпионский дух, но и помогает в развитии навыков командного взаимодействия.

1
0
Читайте также
Украина требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА. Что за этим стоит
В шахматах появился свой трансгендер. Будет ли она побеждать всех женщин?
Киселев: ВС России нанесли подразделению ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер
Совладелец S7 Group Татьяна Филева ушла с поста генерального директора компании
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

ЦСКА играет без осечек!