ЦСКА играет без осечек!

Женская команда РК ЦСКА стала победителем второго тура чемпионата России по регби-7.

Такое ощущение, что тренерский дуэт армейской команды Александр Алексеенко и Валерий Попов создали идеальный механизм для побед: ЦСКА играет без сбоев и осечек. Успех во втором туре был достигнут вслед за успехом в первом. Так же как и в каждом из семи туров прошлого сезона.

Плоды здоровой конкуренции в составе

Стоит напомнить: клуб во главе с тренерским штабом является базовым для сборной России. Победы стали приходить и на международном уровне (до того, как сборная России была исключена из этих соревнований) — на одном из этапов Мировой серии российская сборная стала второй, обыграв в полуфинале главных фаворитов, Австралию.

Что касается прошедшего в Анапе второго тура чемпионата России, то интрига для ЦСКА заключалась лишь в том, допустят ли игроки попытку соперниц в свою зачетку и в каком из матчей. По привычной уже традиции Алексеенко и Попов прибегли к активной ротации: матчи группового этапа лидеры, как правило, начинали на скамейке запасных, а ближе к решающим матчам — выходили в основе, но регулярно получали возможность смениться. А резервистки всегда усиливали игру — плоды здоровой конкуренции в составе.

С легкой улыбкой на лице

Главные соперники ЦСКА в российском чемпионате — красноярский «Енисей-СТМ» и «ВВА-Подмосковье» — были «посеяны» в другой корзине, так что на групповом этапе армейские девушки серьезного сопротивления не встречали: со счетом 48:0 был обыгран пермский «Витязь» и 33:0 — «Красный Яр». В матче за первое место в группе занесла попытку престижа, но не составила конкуренцию краснодарская «Кубань» — 36:5. Оставалось дождаться соперниц по финалу. Ей стала подмосковная команда.

В финале ЦСКА продолжал играть так же вдохновенно, как и на ранних стадиях турнира. Сразу несколько попыток красно-синие приземлили после каскада коротких и средних пасов, а одна из лидеров команды и MVP тура — Алена Тирон — бежала приземлять свою попытку с легкой улыбкой на лице. Финальный счет 24:12 мог бы намекать на упорную борьбу, если не знать, что одна из двух попыток «ВВА-Подмосковье» была занесена уже в компенсированное время, когда исход был решен.

Третий тур чемпионата России состоится уже в эти выходные там же, в Анапе. ЦСКА лидирует в турнирной таблице и не проигрывает в матчах турниров, в которых принимает участие, уже на протяжении двух лет.