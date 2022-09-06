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6 сентября, 13:20

Иностранные спортсмены выступят в финале Открытого Кубка России по пулевой стрельбе

Мария Гусева

Спортсмены из Белоруссии и Казахстана примут участие в финале Открытого Кубка России по пулевой стрельбе, сообщает ТАСС.

Соревнования пройдут в Московской области в стрелковом комплексе международного уровня «Лисья нора». Ожидается участие более 40 иностранных спортсменов.

В марте Международная федерация спортивной стрельбы (ИССФ) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Ранее Россия потеряла право проведения чемпионата Европы по пулевой и стендовой стрельбе, который должен был пройти в августе-сентябре 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15664199
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