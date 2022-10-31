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Сегодня, 17:31

Владимир Лисин является единственным россиянином, претендующим на руководящие посты в ISSF

Иван Шитик
Корреспондент
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Владимир Лисин является единственным представителем России, который будет претендовать на руководящие посты в Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) на генеральной ассамблее организации. Об этом стало известно из списка кандидатов на выборные должности в ISSF, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Генеральная ассамблея ISSF пройдет 30 ноября в египетском Шарм-эш-Шейхе. Лисин, согласно документу представляющий, помимо России, также Кипр, претендует на переизбрание на пост президента Международной федерации спортивной стрельбы. Его единственным соперником на выборах будет итальянец Лучано Росси.

На генеральной ассамблее ISSF будут также избраны вице-президенты, члены исполкома и председатели 11 различных комитетов.

Источник: https://tass.ru/sport/16207011
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