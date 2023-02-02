Скелетонистка Никитина объяснила, почему она никогда не станет министром спорта

Призер Олимпиады-2014 в скелетоне Елена Никитина в интервью колумнисту «СЭ» Алле Шишкиной сообщила, что в будущем не хотела бы зависеть от спортивной системы и намерена стать «начальником самой себе». 30-летняя спортсменка попускает сезон после неудачи на Олимпиаде в Пекине и данный момент не определилась с продолжением карьеры.

— Ты в своем блоге общалась с подписчиками, и был задан такой вопрос: «Не собираешься ли стать тренером и подвинуть старую гвардию?» Ответила очень резко — мол, никогда не будешь работать в системе. Поясни, пожалуйста.

— Это моя точка зрения. Не только в плане спорта — в любой государственной системе. Просто когда ты становишься ее частью, то сильно зависишь от нее. Где-то не можешь сказать все, что думаешь, где-то надо прогнуться, где-то принять то, с чем не согласен. Поэтому мне такое не подходит. А кому-то подходит.

При этом наши министры — молодцы. Они хорошие, пусть трудятся. Кто-то после окончания карьеры стремится попасть в министерство или стать директором спортшколы. Но это не мой путь. Если возглавлю Минспорта и смогу делать все, что хочу — тогда еще подумаю. Постоянно слышу от тренеров: «Мы не можем. Нам начальство так сказало — просто вам передаем». К директору спортшколы приходишь: «Чисто по-человечески я бы сделал так, но не могу, потому что сверху то-то и то-то». Вот так я не хочу.

— А чем в таком случае хочешь заниматься?

— Я сейчас учусь. Пока не хочу говорить, в какой сфере. Вот закончу обучение, тогда и посмотрим. Есть желание быть специалистом, который не зависит ни от системы, ни от местоположения, ни от чего. Сам себе начальник, сам планируешь свой день. Мне кажется, что это самое главное в нашей жизни.