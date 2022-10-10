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Сегодня, 10:22

Шведские лыжницы готовы бойкотировать чемпионат мира в случае допуска до него российских спортсменов

Алина Савинова
Maja Dahlqvist.
Фото Global Look Press

Шведки Линн Сван и Майя Дальквист настроены бойкотировать чемпионат мира по лыжным гонкам, если российских спортсменов допустят до участия в соревнованиях.

«Это позор, это нехорошо. Пока Россия ведет специальную операцию, мы должны держаться от нее подальше. Я думаю, что это четкая позиция для спорта», — цитирует Сван NRK со ссылкой на газету Aftonbladet.

Также она заявила, что готова бойкотировать чемпионат мира в случае допуска до него российских и белорусских атлетов: «Да, я бы так и сделала. Я определенно буду готова к этому», — добавила 22-летняя лыжница.

Дальквист поддерживает свою соотечественницу в этом вопросе.

«Да, это большее, чем просто спорт. Сейчас бойкот — это нечто само собой разумеющееся», — приводит NRK слова Дальквист.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян до участия в соревнованиях. 30 сентября глава МОК Томас Бах призвал допустить до участия в турнирах российских спортсменов под нейтральным флагом в случае, если они не поддерживают спецоперацию на Украине и дистанцируются от нее.

8 октября FIS сообщил, что примет решение о допуске российских лыжников к международным соревнованиям на основе позиции МОК.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта 2023 года.

Источник: https://www.nrk.no/sport/svenske-langrennslopere-vurderer-a-boikotte-vm-1.16133448?utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2Fclck%2Fjsredir%3Ffrom%3Dyandex.ru%3Bsuggest%3Bapp-search-touch-android%26text%3D
Сборная России по лыжным гонкам
Сборная Швеции по лыжным гонкам
Линн Сван
Майя Дальквист
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