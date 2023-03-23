Большунов и Непряева не примут участия в эстафете на чемпионате России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов, Наталья Непряева и Александр Терентьев не примут участия в эстафете на чемпионате России.

«К сожалению, Александр Терентьев и Наталья Непряева заболели, поэтому на чемпионате России они больше не выступят. Большунов тоже пропустит эстафету, но он проходит подготовку к полтиннику», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Эстафетные гонки пройдут в пятницу, 24 марта. Чемпионат России по лыжным гонкам завершается 26 марта.