Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжи
Новости
Статьи
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат России

22 марта, 10:00

Чемпионат России: смотреть трансляцию мужской эстафеты

Мужская эстафета чемпионата России по лыжным гонкам начнется в 11.30
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Российский лыжник Александр Большунов.
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

В пятницу, 22 марта в Архангельской области пройдет мужская эстафета (4 человека x 7,5 км) на чемпионате России по лыжным гонкам. На старт в спортивном центре «Малиновка» выйдут 14 команд. Гонка начнется в 12.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция мужской эстафеты 22 марта пройдет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 11.30 мск. Гонку также покажут на телеканале «Матч Арена».

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов будет представлять сборную Архангельской области. Серебряный призер Олимпиады-2022 Иван Якимушкин побежит в составе команды Тюменской области.

Первенство России по лыжным гонкам в Архангельской области продлится до 24 марта.

Чемпионат России: расписание всех гонок недели и где смотреть трансляции

1
0
Читайте также
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат России: смотреть трансляцию женской эстафеты

Сборная Архангельской области победила в женской эстафете на чемпионате России