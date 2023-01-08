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Сегодня, 17:58

Тихонов: «Уверен, что Большунов не дал бы Клебо выиграть все подряд»

Иван Шитик
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на победу норвежца Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски».

«Все норвежцы занимают призовые места. В биатлоне тоже самое. Все говорят, что проходит чемпионат Норвегии, нельзя так говорить! Весь мир ждал, что Большунов будет бороться!

Плохо, что спортсмены поддались политике. Я уверен, что Большунов не дал бы Клебо выиграть все подряд», — сказал Тихонов Vprognoze.ru.

Клебо в третий раз в своей карьере выиграл итоговый зачет «Тур де Ски». Благодаря этой победе он обошёл российского лыжника Александра Большунова, который побеждал два раза.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10557167-tihonov-o-pobede-klebo-v-tur-de-ski-uveren-chto-bolshunov-ne-dal-by-emu-vyigrat-vse-podryad.html
Александр Большунов
Александр Тихонов
Йоханнес Клебо
Тур де Ски
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