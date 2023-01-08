Тихонов: «Уверен, что Большунов не дал бы Клебо выиграть все подряд»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на победу норвежца Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски».

«Все норвежцы занимают призовые места. В биатлоне тоже самое. Все говорят, что проходит чемпионат Норвегии, нельзя так говорить! Весь мир ждал, что Большунов будет бороться!

Плохо, что спортсмены поддались политике. Я уверен, что Большунов не дал бы Клебо выиграть все подряд», — сказал Тихонов Vprognoze.ru.

Клебо в третий раз в своей карьере выиграл итоговый зачет «Тур де Ски». Благодаря этой победе он обошёл российского лыжника Александра Большунова, который побеждал два раза.