Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал «СЭ», какой интерес представляет «Тур де Ски» без российских спортсменов.

«Одним глазом слежу за «Тур де Ски». Протоколы смотрю, гонки смотрю мало. Но хочу сказать, что Фрида большая молодец. Я не очень понимаю, почему последнюю гонку все вместе бегут. Мне кажется, FIS — организация, которая продолжает хоронить лыжи. Потому что, когда бегут с гандикапом, так значительно интереснее. Всем все понятно. А то, что Фрида Карлссон — выдающаяся спортсменка и мужественная девушка, это мы видели», — сказал Губерниев «СЭ».

В октябре Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на сезон-2022/23.