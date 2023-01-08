Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

Сегодня, 15:23

Губерниев: «FIS — организация, которая продолжает хоронить лыжи»

Губерниев прокомментировал, какой интерес представляет «Тур де Ски» без российских спортсменов
Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал «СЭ», какой интерес представляет «Тур де Ски» без российских спортсменов.

«Одним глазом слежу за «Тур де Ски». Протоколы смотрю, гонки смотрю мало. Но хочу сказать, что Фрида большая молодец. Я не очень понимаю, почему последнюю гонку все вместе бегут. Мне кажется, FIS — организация, которая продолжает хоронить лыжи. Потому что, когда бегут с гандикапом, так значительно интереснее. Всем все понятно. А то, что Фрида Карлссон — выдающаяся спортсменка и мужественная девушка, это мы видели», — сказал Губерниев «СЭ».

В октябре Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на сезон-2022/23.

Дмитрий Губерниев
3
5
Читайте также
Маринин сравнил катание Валиевой с «общением с Творцом»
Маринин объяснил причину неудач Трусовой
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Пушков назвал условие для сокращения США помощи Украине
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Шведка Фрида Карлссон стала победительницей «Тур де Ски» 2023 года

Симен Хегстад Крюгер выиграл финальный забег в гору на «Тур де Ски», Клебо — шестой