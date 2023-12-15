Клебо выиграл спринт свободным стилем на Кубке мира в Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо стал победителем в спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия). В финальном забеге он показал время 2 минуты 39,28 секунды.

Вторым финишировал француз Люка Шанава, отстав от лидера на 0,81 секунды. Тройку сильнейших замкнул соотечественник Клебо Харальд Амундсен с отставанием 1, 69 секунды.

Кубок мира. 4-й этап, Тронхейм (Норвегия)

Мужчины. Спринт

1.Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.39,28

2. Люка Шанава (Франция) — +0,81

3. Харальд Амундсен (Норвегия) — +1,69