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Сегодня, 11:30

Крамер объяснил, что можно сделать со сборной Норвегии ради популяризации лыжных гонок

Крамер выступил за уменьшение квоты сборной Норвегии на международных стартах
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press
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Маркус Крамер, немецкий тренер сборной России в 2010-2022 годах, а ныне наставник итальянцев, в интервью «СЭ» высказался за уменьшение квоты сборной Норвегии на международных стартах.

— Если не брать Норвегию и Россию — что может быть сделано для спасения европейских и вообще мировых лыж? У вас есть какой-то план для FIS?

— Во-первых, FIS хорошо бы посмотреть на биатлон, где федерация поддерживает малые нации деньгами, тренерами, инвентарем, чтобы они росли. Нам нужно то же самое — чтобы в соревнованиях участвовало не 10-12 стран, а хотя бы 20. Лыжи — спорт для всех. FIS может и даже должна делать больше в этом направлении.

Во-вторых, вы наверняка слышали о дискуссии про квоты на этапах Кубка мира. Извините, мы не должны постоянно смотреть на биатлон, но хорошо, чтобы максимальная квота составляла шесть человек, как у них. У нас в Италии проблема с тем, чтобы привезти пять конкурентоспособных лыжников. А Норвегия, как и Россия, имеют обойму из 20 спортсменов. Если квоту снизят, то стоит организовать некий FIS Cup, турнир для вторых сборных, который тоже есть в биатлоне. Лыжам нужна вторая лига, чтобы молодые лыжники развивались.

— Вы же слышали, что вам ответили Клебо и норвежцы. Мол, когда итальянцы выигрывают, хорошо быть итальянцем, но об этом никто не говорит.

— Конечно, мне понравилась гонка в Валь-ди-Фьемме, когда Моччелини взял бронзу. Люди на трассе так его поддерживали! Но это лишний раз доказывает, что нам нужны разные сборные. Германия, Чехия, Польша, Швейцария, Австрия. Да много хороших стран, и они должны получать больше поддержки от FIS.

Маркус Крамер и&nbsp;Сергей Устюгов. «События 2022 года никак не изменили мое отношение к русским». Исповедь Маркуса Крамера
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Маркус Крамер
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