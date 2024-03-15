Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжи
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

15 марта, 08:00

Кубок мира: расписание и где смотреть трансляции гонок этапа в Фалуне

15 марта в Фалуне начнется этап Кубка мира по лыжным гонкам
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Шведские лыжницы Фрида Карлссон.
Фрида Карлссон.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

15 марта в шведском городе Фалуне начнется заключительный, 15-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Спортсмены выступят в спринтах, масс-стартах и других гонках.

Смотреть видеотрансляции стартов в Фалуне можно будет на канале «Матч Арена». В прямом эфире 15-й этап Кубка мира также будет транслироваться на Евроспорте. Следите за выступлениями лыжников в Швеции с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание гонок 15-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне

15 марта, пятница

14.15. Спринт классическим стилем, квалификация

16.45. Спринт классическим стилем, четвертьфиналы

16 марта, суббота

13.00. Женщины, 10 км, классический стиль

16.00. Мужчины, 10 км, классический стиль

17 марта, воскресенье

13.00. Мужской масс-старт 20 км, свободный стиль

16.15. Женский масс-старт 20 км, свободный стиль

Лидером мужского личного зачета является норвежец Харальд Амундсен (2227 очков). Женский зачет возглавляет американка Джессика Диггинс (2378).

Лыжные гонки: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости

1
0
Читайте также
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клебо одержал победу в спринте классикой на этапе Кубка мира в Драммене

Клебо выиграл спринт на заключительном этапе Кубка мира в Фалуне