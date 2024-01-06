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Сегодня, 14:37

Шведка Сван выиграла масс-старт на третьем этапе «Тур де Ски»

Виктория Кравченко
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Шведка Линн Сван заняла первое место в женском масс-старте классическим стилем на 15 км в Валь-ди-Фьемме (Италия). Второй стала также шведка Фрида Карлссон. Третьей стала немка Катарина Хенниг.

Лидер тура американка Джессика Диггинс в данной гонке заняла восьмое место с отставанием почти в шесть секунд.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 6-й этап, Валь-ди-Фьемме. Масс-старт, классический стиль, 15 км. Женщины

1. Линн Сван (Швеция) — 53.49,7.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 0,4 секунды.

3. Катарина Хенниг (Германия) +1,6.

Линн Сван
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«Тур де ски»: смотреть трансляцию масс-старта в прямом эфире сегодня