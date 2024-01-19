Кубок мира в Оберхофе: расписание этапа и где смотреть трансляции гонок

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе пройдет с 19 по 21 января

C 19 по 21 января пройдет восьмой этап Кубка мира сезона 2023 / 2024 по лыжным гонкам в немецком Оберхофе. Спортсмены выступят в спринтах, эстафетах и масс-стартах.

Смотреть видеотрансляции гонок этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе можно в прямом эфире по подписке на канале «Матч Арена». Следите за ключевыми событиями стартов в Италии в матч-центре «СЭ».

Расписание гонок этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе

19 января, пятница

14:50. Квалификация женского спринта классическим стилем

15:25. Квалификация мужского спринта классическим стилем

17:20. Финал женского спринта классическим стилем

17:45. Финал мужского спринта классическим стилем

20 января, суббота

12:25. Мужской масс-старт на 20 км классическим стилем

15:30. Женский масс-старт на 20 км классическим стилем

21 января, воскресенье

12:50. Женская эстафета 4 Х 7,5 км

15:10. Мужская эстафета 4 Х 7,5 км

Лидером мужского общего зачета является норвежец Харальд Амундсен. У женщин — американка Джессика Диггинс.

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