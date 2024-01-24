Сорин: «Было неприятно смотреть эстафету на Кубке мира по лыжным гонкам»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин поделился мнением о мужской эстафете, прошедшей на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Он считает, что идти пешком, сбавлять темп и просто сидеть в группе — позорный пример эстафеты на турнире.

«Каждый этап должен отработать на максимум, а не просто приехать в группе и ускориться последний километр, иначе зрелищность и сама суть лыжных гонок теряется. А когда к финишу приходит восемь-девять команд, это означает, что спортсмены топ-команд пробежали для галочки, оставив борьбу своим финишерам. Было неприятно смотреть эстафету на Кубке мира», — написал Сорин в соцсетях.

Победителем эстафеты стала сборная Норвегии, прошедшая дистанцию за 1 час 13 минут.