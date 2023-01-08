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Сегодня, 15:43

Йоханнес Клебо стал победителем «Тур де Ски» 2023 года

Мария Гусева
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем многодневки «Тур де Ски». Вторым в итоговом зачете стал Симен Крюгер (отставание 59,5 секунды). Третье место занял Ханс-Кристер Холунд (1.21,3). Весь пьедестал заняли представители Норвегии.

Клебо победил в общем зачете «Тур де Ски» третий раз в своей карьере, ранее он становился победителем в сезонах-2018/19 и 2021/22.

Эта победа позволила норвежскому лыжнику обойти россиянина Александра Большунова по количеству выигранных «Тур де Ски».

«Тур де Ски» проходил с 31 декабря в Швейцарии, Германии и Италии.

Йоханнес Клебо
Симен Крюгер
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