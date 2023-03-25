0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

Сегодня, 18:10

«Жду, когда все закончится». Клебо устал, но продолжает бить рекорды

Йоханнес Клебо.
Фото Reuters
Йоханнес Клебо.
Фото AFP
Майя Дальквист.
Фото AFP
Тириль Венг.
Фото Reuters
1/4
Telegram Дзен
Юбилейный сороковой триумф Йоханнеса в спринте на этапах Кубка мира — по этому показателю он догнал Марит Бьорген.

Кубок мира. Лахти (Финляндия)
Спринт, классический стиль
Женщины
1. Кристин Скистад (Норвегия) — 3.08,63
2. Юнна Сундлинг (Швеция) — 0,13
3. Тириль Венг (Норвегия) — 6,55
Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.48,58
2. Калле Хальфварссон (Швеция) — 0,75
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 0,93

В Лахти (Финляндия) продолжается заключительный в сезоне-2022/23 этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу, 25 марта, прошли индивидуальные спринтерские гонки классическим стилем. Победу у мужчин одержал норвежец Йоханнес Клебо, у женщин его соотечественница Кристин Скистад. Финишировавшая в финале четвертой Майя Дальквист второй сезон подряд забирает Малый хрустальный глобус в зачете спринтов.

Йоханнес Клебо.
Фото AFP

Клебо вне конкуренции — соперники самоустранились

С каждой следующей стадией спринтов в Лахти соперников у норвежского фаворита становилось все меньше. В квалификации выбыли французы Люка Шанава (второе место зачета коротких гонок) и Ришар Жув (побеждал Клебо на этапе в Ле Руссе). В первом же забеге на вылет отправились отдыхать еще два лыжника, которым удавалось опередить Йоханнеса в контактных гонках в этом сезоне — итальянец Федерико Пеллегрино (в спринте на этапе Кубка мира в Давосе) и норвежец Пол Голберг (на финише марафона классикой на чемпионате мира). Последний упустил место в полуфинале крайне нелепо: повернул на заключительной прямой голову в сторону Клебо и пропустил рывок чеха Ондржея Черны по внешней лыжне.

Йоханнес Клебо. Новый рекорд Клебо. Норвежец выиграл сразу два Кубка мира для дедушки из Таллина

В итоге до главного забега дня добрались пятеро норвежцев и Калле Хальфварссон. Одинокий швед выжал из ситуации максимум — второе место: во многом благодаря тому, что сумел дольше всех продержаться за Клебо и сохранить скорость на последнем вираже, покрытом плотной коркой льда. Соотечественнику Хальфварссону — главной надежде шведского спринта Эдвину Ангеру повезло куда меньше. Стадией ранее в полуфинале он собрал своеобразное бинго: упал, а потом и вовсе получил дисквалификацию за нарушение техники — коньковые отталкивания стоили спортсмену призового места в спринтерском зачете. Третьим в нем стал Эвен Нортуг, вторым — Шанава, а первую позицию себе еще в Таллине гарантировал Клебо. Норвежец в Лахти удивил послефинишным комментарием для медиаслужбы FIS: «Жду не дождусь, когда сезон закончится. Было бы здорово закончить сезон сейчас и взять пару дней на отдых».

Даже Йоханнес устал от собственных побед, но на старт последней гонки в Лахти — масс-старта на 20 км, он наверняка выйдет. Ведь на кону двадцатая индивидуальная виктория в рамках сезона Кубка мира — ранее такое удавалось только Терезе Йохауг.

Майя Дальквист.
Фото AFP

Шведские поддавки приносят Малый хрустальный глобус Дальквист

Драматичным получился сценарий противостояния за победу в спринтерском зачете по итогам сезона у женщин. Перед заключительной короткой гонкой этой соревновательной зимы Надин Фендрих из Швейцарии опережала Майю Дальквист на 22 балла. Шведская лыжница сократила отставание на 10 баллов уже по итогам квалификации — она показала третье время, а главная соперница — только двадцать четвертое.

Однако решающим стал неоднозначный эпизод своеобразного фейр-плей, произошедший на первой стадии забегов на вылет. Дальквист в своем четвертьфинале незадолго до выхода на финишную прямую сломала палку в столкновении с Катариной Хенниг из Германии. Впереди были две соперницы, одной из которых к невероятному везению Майи была еще одна шведка Моа Илар, которая просто пропустила соотечественницу вперед и подарила ей место в полуфинале! Жюри приняло решение дисквалифицировать Илар с формулировкой «неспортивное поведение».

Дальквист жертву коллеги оценила и свой шанс не упустила. В очном противостоянии она не пустила Фендрих в финал (Надин закончила полуфинал предпоследней), а в главном забеге финишировала четвертой — для Малого хрустального глобуса этого оказалось достаточно. Итоговая разница между шведской и швейцарской лыжницами составила всего 7 баллов. Невероятно, но Дальквист ни разу в сезоне не побеждала в индивидуальном спринте — ранее взять трофей с такой статистикой удавалось только словенке Анамарии Лампич в сезоне-2020/21.

Тириль Венг.
Фото Reuters

Большой хрустальный глобус у Тириль Венг из Норвегии

Шансы на то, что Джессика Диггинс из США сумеет сохранить даже математические шансы на победу в общем зачете Кубка мира у женщин перед заключительной гонкой сезона, были не слишком высокими. Норвежка Тириль Венг имела запас в 110 очков и один из любимых форматов в качестве предпоследнего старта сезона — классический спринт. В этой дисциплине Венг до этого трижды только этой кубковой зимой трижды финишировала в тройке и один раз занимала четвертое место. Лыжница из США же куда сильнее в коньке, а в спринтах классикой редко доходит даже до финалов.

В итоге норвежка получила больше бонусов за квалификацию, затем опередила американку в четвертьфинале (Венг финишировала первой, Диггинс — четвертой и дальше не прошла), уверенно отобралась в финал, где заняла третье место. Большой хрустальный глобус досрочно достается норвежке. Примечательно, что Тириль Венг при этом стала шестой победительницей общего зачета у женщин в шести последних сезонах: у мужчин за этот же промежуток времени четыре трофея выиграл Клебо, еще два — Александр Большунов.

Лыжи. Норвежцы отказываются от преимущества в лыжах? Они согласились на смелый эксперимент

Противостояние Швеции и Норвегии в виде спринтерской дуэли Кристин Скистад — Юнна Сундлинг стало украшением концовки сезона. В четырех гонках подряд исход неизменный — Скистад — первая, Сундлинг — вторая. Более того, три финала подряд шведская лыжница проводит в идентичном стиле — разгоняет забег, ускоряется на подъеме, отцепляет всех соперниц кроме норвежки, а на спуске перед финишем или уже на самой заключительной прямой выпускает Кристин из-за спины. Драммен, Таллин, Лахти — Скистад — Сундлинг 3:0. К следующему сезону чемпионке мира и Олимпийских игр из Швеции придется придумать новый план, как опередить норвежскую машину.

Леонид Мужикбаев

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
Калле Хальфварссон
Кристин Скистад
Майя Дальквист
Юнна Сундлинг
2
Обсудить
Читайте также
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новый рекорд Клебо. Норвежец выиграл сразу два Кубка мира для дедушки из Таллина