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Кубок мира

21 марта, 23:20

Новый рекорд Клебо. Норвежец выиграл сразу два Кубка мира для дедушки из Таллина

Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press
Юнна Сундлинг.
Фото Global Look Press
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Йоханнес в столице Эстонии обеспечил себе победы в общем и спринтерском зачетах Кубка мира по лыжным гонкам-2022/23.

Кубок мира. Таллин (Эстония)
Спринт, свободный стиль
Женщины
1. Кристин Скистад (Норвегия) — 2.34,58
2. Юнна Сундлинг (Швеция) — 0,13
3. Надин Фендрих (Швейцария) — 2,33
Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.14,35
2. Люка Шанава (Франция) — 2,62
3. Эвен Нортуг (Норвегия) — 3,70

Во вторник, 21 марта, в Таллине прошел предпоследний в сезоне-2022/23 этап Кубка мира по лыжным гонкам. Победы в индивидуальных спринтерских гонках свободным стилем одержали представители сборной Норвегии — Кристин Скистад и Йоханнес Клебо. Последний таким образом гарантировал себе два Хрустальных глобуса по итогам кубкового сезона. Соперники уже не смогут догнать Клебо ни в общем (ближайший преследователь — соотечественник Пол Голберг в Эстонию не приехал), ни в спринтерском зачете.

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Впереди только Сван и Дэли

Норвежский лыжник одержал в Таллине рекордную 18-ю победу в рамках одного сезона Кубка мира (ранее высшим достижением были его же 17 первых мест). В спринтерских гонках Клебо в двух шагах от исторического достижения и среди мужчин, и среди женщин. Его соотечественница Марит Бьорген 40 раз финишировала первой в коротких гонках на этапах Кубка мира — у Йоханнеса триумфов пока 39, но впереди еще заключительный соревновательный уик-энд в Лахти.

По количеству Больших хрустальных глобусов за карьеру (4) Клебо сравнялся с четырехкратным олимпийским чемпионом из Швейцарии Дарио Колоньей. Больше главных кубковых трофеев только в коллекции легенд 1980-х и 1990-х — шведа Гунде Свана (5) и норвежца Бьорна Дэли (6). По спринтерским глобусам (5) Йоханнес догнал соотечественниц из Страны фьордов — Бенте Скари и Марит Бьорген.

Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Почти домашняя обстановка

Победа Клебо в столице Эстонии получилась будничной. Норвежец вновь взял максимум от технически сложной трассы — не терял ритма на подъемах и равновесия на спусках, а также находил идеальные траектории на мягком и липком покрытии. В финале Йоханнес выиграл более двух секунд у ближайшего преследователя в спринтерском зачете Кубка мира — победителя квалификации Люки Шанава из Франции. Куда более интересным и сентиментальным получилось интервью чемпиона после финиша.

«Трасса почти домашняя. Мой дедушка живет здесь, в Таллине. Я хотел показать ему, как я быстр. Это особенное чувство, когда он смотрит здесь на меня...» — заявил Клебо.

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И речь в комментарии для официальной медиаслужбы FIS (Международной федерации лыжных видов спорта) шла не о находящемся на слуху Коре Хесфлоте (том самом, который поставил Йоханнесу его идеальную технику лыжного хода), а о Трюгве — куда менее известном представителе семейства Клебо.

Однако времени поздравить внука у таллинского дедушки будет не так много. Уже завтра норвежский лыжник выступит в Хельсинки в шоу-спринте на Олимпийском стадионе.

Юнна Сундлинг.
Фото Global Look Press

Сундлинг не извлекла уроков из поражений

Этап в Таллине не внес ясности в вопросе о том, кто победит в спринтерском зачете Кубка мира у женщин в этом сезоне. Перед его началом отрыв лидировавшей Надин Фендрих от Майи Дальквист составлял всего два балла. По итогам гонок в Эстонии швейцарская спортсменка увеличила свой гандикап еще на 20 пунктов. Фендрих финишировала в финале третьей, а ее шведскую преследовательницу от главного забега отделила одна сотая доля секунды. Обладательница Малого хрустального глобуса станет известна непосредственно перед вручением трофея на заключительном этапе в Лахти.

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А на первых двух строчках в индивидуальных спринтах у женщин ничего не меняется три локации подряд. И в Драммене (Норвегия), и в Фалуне (Швеция), и в Таллине быстрейшей становилась Кристин Скистад, а второй финишировала Юнна Сундлинг. Чемпионка мира и Олимпийских игр из Швеции второй финал подряд попадается на один и тот же маневр норвежской соперницы — выходит вперед, задает темп забегу, а на заключительном спуске выбирает неправильный радиус, тормозит в снежной каше и проигрывает.

Леонид Мужикбаев

Йоханнес Клебо
Юнна Сундлинг
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