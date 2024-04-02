Ардашев победил в коньковом спринте на этапе Кубка России в Кировске, Большунов выбыл в полуфинале

Сергей Ардашев выиграл спринт свободным стилем на заключительном этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске. Он показал время на дистанции 2 минуты 52,6 секунды.

Второе место занял Иван Горбунов с отставанием 0,44 секунды. Тройку лидеров замкнул Дмитрий Пузанов (+0,83).

Трехкратный олимпийский чемпион и лидер общего зачета Александр Большунов не смог выйти в финал спринта, став только третьим в первом полуфинале.

У женщин в спринте ранее победила Вероника Степанова. Второй стала Татьяна Сорина, третьей — Дарья Непряева.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

Спринт, свободный стиль

Финал. Мужчины

1. Сергей Ардашев — 2.52,94

2. Иван Горбунов — 0,44

3. Дмитрий Пузанов — 0,83

4. Сергей Волков — 1,60

5. Сергей Устюгов — 2,87

6. Сергей Забалуев — 8,31