Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжи
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

2 апреля, 14:42

Ардашев победил в коньковом спринте на этапе Кубка России в Кировске, Большунов выбыл в полуфинале

Алина Савинова
Иван Горбунов, Сергей Ардашев и Дмитрий Пузанов.
Фото ФЛГР
Telegram Дзен

Сергей Ардашев выиграл спринт свободным стилем на заключительном этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске. Он показал время на дистанции 2 минуты 52,6 секунды.

Второе место занял Иван Горбунов с отставанием 0,44 секунды. Тройку лидеров замкнул Дмитрий Пузанов (+0,83).

Трехкратный олимпийский чемпион и лидер общего зачета Александр Большунов не смог выйти в финал спринта, став только третьим в первом полуфинале.

У женщин в спринте ранее победила Вероника Степанова. Второй стала Татьяна Сорина, третьей — Дарья Непряева.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

Спринт, свободный стиль

Финал. Мужчины

1. Сергей Ардашев — 2.52,94

2. Иван Горбунов — 0,44

3. Дмитрий Пузанов — 0,83

4. Сергей Волков — 1,60

5. Сергей Устюгов — 2,87

6. Сергей Забалуев — 8,31

Иван Горбунов
Сергей Ардашев
3
17
Читайте также
Российским судьям запретили работать с татуировками и пирсингом
Шарапова и Вуячич несколько лет состояли в отношениях и обручились
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Степанова выиграла спринт на заключительном этапе Кубка России по лыжным гонкам