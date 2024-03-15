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Лыжные гонки

15 марта, 13:24

Большунов может пропустить первые гонки чемпионата России по состоянию здоровья

Виктория Кравченко
Александр Большунов.
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов может пропустить первые гонки чемпионата России по состоянию здоровья.

Ранее тренер рассказал, что футболист приступил к тренировкам после болезни, у него был насморк и отекшее горло.

«Пока предварительно заявили его на гонку завтра, утром будем принимать решение по состоянию здоровья. Тренируется нормально, есть постепенно улучшения, но нужно непосредственно перед стартом принимать решение. Есть риски, что он первые гонки пропустит», — цитирует Бородавко РИА «Новости».

27-летний Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мир. В сезоне-2023/24 он выиграл 22 гонки из 23 в России, Большунов не смог победить только в эстафете на Спартакиаде сильнейших 2024.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240315/lyzhi-1933175368.html?in=l
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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