Бородавко: «Большунову тяжело заходят спринты, поскольку они требуют быстрого принятия решений»

14 марта, 20:28
Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, какая из дистанций дается россиянину Александру Большунову наиболее тяжело.
«Прежде всего это, конечно же, спринты, поскольку они требуют очень быстрого принятия решений. Плюс у нас есть довольно много молодых спортсменов, которые очень резкие, быстрые. Если на дистанции всегда есть время исправить ту или иную ошибку, то в спринте такой возможности может не представиться. В паре спринтерских гонок Большунову удавалось выиграть совсем «на тоненького», но выиграл же», — цитирует Бородавко RT.
27-летний Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мир. В сезоне-2023/24 он выиграл 22 гонки из 23 в России, Большунов не смог победить только в эстафете на Спартакиаде сильнейших 2024.