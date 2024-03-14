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Лыжные гонки

14 марта, 20:28

Бородавко: «Большунову тяжело заходят спринты, поскольку они требуют быстрого принятия решений»

Алина Савинова
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Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, какая из дистанций дается россиянину Александру Большунову наиболее тяжело.

«Прежде всего это, конечно же, спринты, поскольку они требуют очень быстрого принятия решений. Плюс у нас есть довольно много молодых спортсменов, которые очень резкие, быстрые. Если на дистанции всегда есть время исправить ту или иную ошибку, то в спринте такой возможности может не представиться. В паре спринтерских гонок Большунову удавалось выиграть совсем «на тоненького», но выиграл же», — цитирует Бородавко RT.

27-летний Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мир. В сезоне-2023/24 он выиграл 22 гонки из 23 в России, Большунов не смог победить только в эстафете на Спартакиаде сильнейших 2024.

Источник: RT
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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