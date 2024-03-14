Бородавко: «Большунову тяжело заходят спринты, поскольку они требуют быстрого принятия решений»

Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, какая из дистанций дается россиянину Александру Большунову наиболее тяжело.

«Прежде всего это, конечно же, спринты, поскольку они требуют очень быстрого принятия решений. Плюс у нас есть довольно много молодых спортсменов, которые очень резкие, быстрые. Если на дистанции всегда есть время исправить ту или иную ошибку, то в спринте такой возможности может не представиться. В паре спринтерских гонок Большунову удавалось выиграть совсем «на тоненького», но выиграл же», — цитирует Бородавко RT.

27-летний Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мир. В сезоне-2023/24 он выиграл 22 гонки из 23 в России, Большунов не смог победить только в эстафете на Спартакиаде сильнейших 2024.