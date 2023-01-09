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Сегодня, 12:30

Бородавко объяснил, почему конфликт Большунова и Устюгова привлекает интерес болельщиков

Артем Бухаев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от этапа Кубка России в Сыктывкаре.

«Конфликт Большунова и Устюгова привлекает интерес? Прежде всего привлекает красота борьбы. Два титулованных спортсмена: Большунов и Устюгов — борются между собой. А еще есть и Александр Терентьев. Есть и молодые таланты. Интерес к соревнованиям будет подогреваться. И нам самим интересно, как все это будет проходить. Надеемся на красивую борьбу», — сказал Бородавко «СЭ».

Этап Кубка России в Сыктывкаре пройдет с 12 по 15 января. Программу этапа откроют спринты классическим стилем.

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