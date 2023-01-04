Бородавко отреагировал на поведение генсека FIS, который извинился за слова о возвращении российских лыжников

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, что думает о заявлении генсека Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона.

«Международная федерация лыжного спорта напрямую зависит от олимпийского комитета. МОК очень болезненно реагирует на политическую повестку, поэтому меня такая смена позиции Виона не удивляет. Это очень грустно и печально, что нам приходиться обсуждать такие высказывания от спортивных чиновников, но это сегодняшняя реальность», — цитирует Бородавко Sport24.

Ранее он попросил прощение за свои слова о возвращении России к международным соревнованиям.

В конце февраля FIS отстранила россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.