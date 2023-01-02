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Лыжные гонки

Сегодня, 20:34

Вяльбе: «Бородавко — лучший тренер команды, к нему стекаются «сливки»

Алина Савинова
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о работе старшего тренера сборной России Юрия Бородавко.

«Думаю, да, Бородавко — лучший тренер команды. Но должна заметить, что Юрий Викторович не берет к себе слабых лыжников. К нему стекаются «сливки», и здесь следует сказать большое спасибо ребятам-тренерам юниорской команды, которые в свое время обратили внимание Бородавко на Большунова, на Дениса Спицова», — приводит RT слова Вяльбе.

В сезоне-2022/23 в группу к Бородавко вошли Александр Большунов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Никита Денисов, Артем Мальцев, а также Наталья и Дарья Непряевы, Юлия Ступак и Мария Истомина.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1093467-vyalbe-borodavko-trener-sbornaya
Елена Вяльбе
Юрий Бородавко
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