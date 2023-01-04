Генеральный секретарь FIS заявил, что сожалеет о своих словах о возможном возвращении россиян на соревнования

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что сожалеет о своих словах о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

В сентябре 2022 года Вион рассказал, что в FIS рассматривают возможность допуска россиян и белорусов к участию в турнирах под эгидой организации.

«Я сказал то, чего нельзя было говорить. Мои слова были ошибкой», — заявил Вион в интервью Nettavisen.

В марте FIS отстранила российских и белорусских лыжников от международных турниров до конца сезона-2021/22. Отстранение осталось в силе на сезон-2022/23.