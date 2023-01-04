Американский лыжник Огден: «Надеюсь, россияне скоро вернутся. Они мне очень нравятся»

Американский лыжник Бен Огден заявил, что был бы рад скорому возвращению российских лыжников в международные соревнования.

«Я не знаю, когда россиян снова допустят к соревнованиям. Я не политик, но мне нравится, когда русские соревнуются, потому что они могут победить норвежцев и бьются изо всех сил. Наверное, хорошо, что они не смогли принять участие в этом сезоне, но я надеюсь, что они скоро вернутся, потому что они мне очень нравятся», — приводит слова Огдена Dagbladet.

В первой десятке личного зачета Кубка мира — шесть представителей Норвегии, 22-летний Огден занимает 12-е место.

В октябре 2022-го Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2022/2023.