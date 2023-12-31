Хювяринен выиграл в гонке с раздельным стартом на «Тур де Ски»

Финн Пертту Хювяринен стал победителем гонки с раздельным стартом в классическом стиле на этапе многодневки «Тур де Ски».

Он преодолел дистанция в 10 км за 23 минуты 08,6 секунды.

Второе место занял норвежец Эрик Вальнес (+16,2), третье — его соотечественник Харальд Амундсен (+17,2).

«Тур де Ски». Тоблах (Италия)

Мужчины. 10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Пертту Хювяринен (Финляндия) — 23 минуты 08,6 секунды

2. Эрик Вальнес (Норвегия) +16,2

3. Харальд Амундсен (Норвегия) +17,2

4. Йенс Бурман (Швеция) +27,4

5. Вильям Поромаа (Швеция) +40,4