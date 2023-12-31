Четырехкратная олимпийская чемпионка Йохауг вышла замуж

Норвежская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг вышла замуж.

Свадьба Йохауг и бывшего гребца Нильса Якоба Хоффа прошла 31 декабря в церкви норвежского города Рерус.

Тереза Йохауг. Фото VG

Тереза и Нильс познакомились в 2014 году. В сентября 2023 года лыжница родила дочку.

35-летняя Йохауг — четырехкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира и трехкратная обладательница Кубка мира в общем зачете. Спортсменка 10 раз в личных гонках выигрывала золотые медали на чемпионате мира, одержала 81 победу в личных гонках на Кубке мира (второй показатель в истории после Марит Бьерген).