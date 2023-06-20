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Сегодня, 20:38

МОК уравнял олимпийские дистанции в лыжных гонках начиная с Игр 2026 года

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Международный олимпийский комитет (МОК) уравнял дистанции мужских и женских гонок в соревнованиях лыжников начиная с Олимпиады 2026 года, сообщил спортивный директор МОК Кит Макконнелл. 24 мая совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение уравнять дистанции мужских и женских гонок на чемпионатах мира.

«В рамках стремления к гендерному равенству предложение FIS по уравнению дистанций было поддержано для всех лыжегоночных дистанций Олимпиады в Италии», — цитирует ТАСС Макконнелла.

В лыжегоночной программе предыдущих Олимпиад гонка с раздельным стартом у мужчин проходила на дистанции 15 км, скиатлон — 30 км, марафон — 50 км. У женщин те же дисциплины проходили на дистанциях 10, 15 и 30 км. В эстафете мужчины бежали 4 этапа по 10 км, женщины — 4 по 5 км. По новым правилам гонка с раздельным стартом у мужчин и женщин будет проходить на дистанции 10 км, скиатлон — 20 км, марафон — 50 км. В эстафете спортсмены пробегут 4 этапа по 7,5 км.

Также МОК по предложению FIS сократил число участников командных соревнований в лыжном двоеборье и в прыжках на лыжах с четырех до двух.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.

Источник: ТАСС
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