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Сегодня, 08:52

Жена Большунова — о том, почему завершила спортивную карьеру: «Ради чего такие мучения?»

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр и Анна Большуновы.
Фото Соцсети
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Анна Большунова, супруга трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, рассказала, почему в марте 2021 года завершила карьеру в сборной России.

«Разве кто-то писал о том, почему я на самом деле закончила? Опять придумывали, что только ради того, чтобы ничего не делать и рядом с Сашей быть. Причиной стала травма. Причем вылезла она достаточно остро. Мы не могли понять, что происходит. Я перестала чувствовать тело так, как раньше. У меня развалилась техника. И в один прекрасный весенний вечер у меня так сильно заболела шея, что я больше не могла терпеть. Попросила Сашу помазать мне шею обезболивающей мазью. Он начал мазать и ужаснулся: «Аня, у тебя там сколиозик». Со мной ведь много кто из врачей работал, но лучше не становилось. И эту причину не видели. Оказалось еще, что у меня правая нога на полтора сантиметра короче другой», — приводит слова Большуновой «Чемпионат».

Также бывшая лыжница заявила, что больше полутора лет тренировалась через боль.

«Но я еще больше полутора лет бегала, тренировалась через боль. Когда я уже с конкретной проблемой пришла к врачам, они сказали, что боль останется, поскольку процесс необратимый. Я пыталась работать летом с надеждой на то, что зимой станет лучше, но лучше не становилось. Я так устала бороться... Ведь нагрузки у Юрия Бородавко сами знаете какие, я их выполняла, а результата не было. Я билась, боролась, но в протоколах была все дальше и дальше. В итоге подумала — ради чего я испытываю такие мучения?» — сказала Большунова.

26-летняя Большунова — чемпионка России, призер этапа Кубка мира, чемпионка мира среди молодежи и юниоров. В марте 2021 года она объявила о завершении карьеры, а в апреле этого же года вышла замуж за Александра Большунова. В августе 2022 года у пары родилась дочь Ева.

Источник: Чемпионат
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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