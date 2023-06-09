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Лыжные гонки

Сегодня, 16:12

Прохорова рассказала о восхождении на Эльбрус на лыжах

Сергей Разин
корреспондент
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Российская лыжница Варвара Прохорова поделилась впечатлениями от подъема на Эльбрус на лыжах.

«Никакой Альпе-Чермис (последняя гора на «Тур де Ски») с таким восхождением не сравнится! Это намного сложнее. Честно скажу, лыжи мне больше мешали — как гири на ногах были. Из-за этого восхождение заняло больше девяти часов, тогда как тот же самый маршрут я проходила на скорость ногами, что занимали у меня меньше четырех часов. Последние два часа уже сильно тошнило, приходилось терпеть. Но я горжусь тем, что добилась поставленной цели», — приводит слова Прохоровой «Чемпионат».

31-летняя россиянка первой в мире покорила Эльбрус на беговых лыжах. Также она участвовала в соревнованиях по лыжероллерам, лыжным гонкам и ски-альпинизму.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-5131927-nikakoj-alpe-chermis-ne-sravnitsya-varvara-prohorova-o-voshozhdenii-na-elbrus-na-lyzhah.html
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