Прохорова рассказала о восхождении на Эльбрус на лыжах

Российская лыжница Варвара Прохорова поделилась впечатлениями от подъема на Эльбрус на лыжах.

«Никакой Альпе-Чермис (последняя гора на «Тур де Ски») с таким восхождением не сравнится! Это намного сложнее. Честно скажу, лыжи мне больше мешали — как гири на ногах были. Из-за этого восхождение заняло больше девяти часов, тогда как тот же самый маршрут я проходила на скорость ногами, что занимали у меня меньше четырех часов. Последние два часа уже сильно тошнило, приходилось терпеть. Но я горжусь тем, что добилась поставленной цели», — приводит слова Прохоровой «Чемпионат».

31-летняя россиянка первой в мире покорила Эльбрус на беговых лыжах. Также она участвовала в соревнованиях по лыжероллерам, лыжным гонкам и ски-альпинизму.