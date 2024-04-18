Сорин объяснил, почему выигравшая масс-старт Пеклецова не попала в состав сборной

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, почему Алина Пеклецова не попала в основной состав сборной России на сезон-2024/25.

«Безусловно, Алина Пеклецова еще юниорского возраста, и к сезону-24/25 она будет готовиться с юниорской командой. У нас все строго по возрасту, и на моей памяти пока не было прецедентов, чтобы юниоры выступали в основном составе. Да, они принимали участие на ЧМ и ЧЕ, но тренировались, как правило, со своими сверстницами», — приводит слова Сорина Sport24.

18-летняя Пеклецова стала победительницей масс-старта в гору в финале Кубка России.