0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 20:48

Тихонов призвал не обращать внимание на слова норвежцев о тренировки Ступак на трассе в Италии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на недовольство норвежцев, которые возмутились тренировками олимпийской чемпионки Юлии Ступак на трассе этапа Кубка мира в Италии.

«Не стоит на них обращать внимание, пусть тренируется на здоровье, главное воспринимать с улыбкой, надо тренироваться и доказывать сопливым и отмороженным норвежцам, нужно преподать уроки. Нужно быть посмелее», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

С 3 по 5 февраля в итальянском Тоблахе проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Источник: https://metaratings.ru/news/tikhonov-ne-stoit-na-norvezhcev-obrashat-vnimanie-pust-stupak-treniruetsya-na-zdorove-i-vosprinimaet-vsyo-s-ulybkoi-224996/
Александр Тихонов
Юлия Ступак
1
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Губерниев предложил заткнуться норвежцам, заявившим, что Ступак не должна тренироваться в Италии