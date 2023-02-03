Губерниев предложил заткнуться норвежцам, заявившим, что Ступак не должна тренироваться в Италии

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание президента Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрика Ресте о том, что россиянка Юлия Ступак не должна тренироваться в Италии на трассах Кубка мира.

«Это не вопрос норвежцев. Здесь они могут только заткнуться. Это только вопрос взаимоотношений Юлии Ступак с властями Италии, которые ее впустили. Сейчас она тренируется с Крамером или с кем-то там еще. Это не вопрос норвежцев, слишком много на себя берут, и они могут только заткнуться. Ответим им спокойно по-английски shut up», — сказал Губерниев «СЭ».

С 3 по 5 февраля в итальянском Тоблахе проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам.