0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:54

Губерниев предложил заткнуться норвежцам, заявившим, что Ступак не должна тренироваться в Италии

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание президента Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрика Ресте о том, что россиянка Юлия Ступак не должна тренироваться в Италии на трассах Кубка мира.

«Это не вопрос норвежцев. Здесь они могут только заткнуться. Это только вопрос взаимоотношений Юлии Ступак с властями Италии, которые ее впустили. Сейчас она тренируется с Крамером или с кем-то там еще. Это не вопрос норвежцев, слишком много на себя берут, и они могут только заткнуться. Ответим им спокойно по-английски shut up», — сказал Губерниев «СЭ».

С 3 по 5 февраля в итальянском Тоблахе проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Дмитрий Губерниев
Юлия Ступак
2
0
Читайте также
Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась
Богатые vs бедные. Все зарплатные бюджеты клубов КХЛ
В МИДе заявили об отсутствии намерения у РФ возвращаться в Совет Европы
Пушков спрогнозировал дальнейшую конфронтацию США с Китаем
В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР
Билл Клинтон подшутил над забывчивостью Джо Байдена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бородавко жестко ответил Ресте за слова о Ступак: «Лучше бы он не скрывал допинговые скандалы в Норвегии»