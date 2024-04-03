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Лыжные гонки

Сегодня, 14:35

Бородавко — о победе Большунова: «Лидер вернулся»

Зарина Халимхонова
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Александра Большунова в гонке преследования на этапе Кубка России в Кировске.

«Спринт — очень скоротечная гонка. Там была небольшая тактическая ошибка в выборе позиции. И эта ошибка ему очень дорого стоила. Тем более это было за 200 м до финиша. А сегодня совсем другая гонка, и Саша ее выиграл. Он является лидером сборной — пришел и подтвердил. Лидер вернулся!» — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее трехкратный олимпийский чемпион не смог выйти в финал спринта свободным стилем на заключительном этапе Кубка России в Кировске.

Александр Большунов
Юрий Бородавко
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Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка России в Кировске