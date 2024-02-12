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Лыжные гонки

12 февраля, 12:57

Бородавко — о 20-й победе Большунова подряд: «Не могу сказать, что они даются ему легко»

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» прокомментировал 20-ю победу подряд Александра Большунова.

«Александру составляют конкуренцию каждый год. Спортсмены борются, и я не могу сказать, что Большунову победы даются очень легко. Александр также как и все выходит на свои максимальные показатели, поэтому я бы не стал говорить, что он выигрывает все легко. Дай бог, чтобы у нас появлялись такие лидеры, которые могли бы повторить этот результат», — сказал Бородавко корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Также тренер поделился мнением о том, сможет ли Большунов продолжить свою победную серию.

«Конечно же, он будет стараться. Если почитать его интервью, то можно узнать, что он выходит на каждую гонку и настраивается к каждой отдельно, не считая количество побед. Будем просто надеяться, что Александр будет продолжать свою серию, как можно дольше», — добавил Бородавко.

12 февраля Большунов стал победителем лыжной гонки на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени. Для него эта победа стала 20-й подряд в нынешнем сезоне. Это его третья золотая медаль Спартакиады.

Всероссийская Спартакиада 2024
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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