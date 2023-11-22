Бородавко — об отсутствии трансляции первого этапа Кубка России: «Не вижу каких-то глобальных проблем»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» высказался об отсутствии трансляции первого этапа Кубка России-2023/24 на телевидении.

«Конечно, хотелось бы, чтобы нас показывали на телевидении.

Но у нас из Тюмени будет трансляция на «Матч ТВ», из Казани. Частично будут показывать. В интернете тоже можно смотреть, многие смотрели в прошлом сезоне. Я не вижу каких-то глобальных проблем. Конечно, это не третья кнопка федерального канала, где доступны все трансляции. Но что поделать?» — сказал Бородавко «СЭ».

Первый этап Кубка России пройдет 23-27 ноября в поселке Вершина Теи.