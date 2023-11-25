Большунов выигрывает вторую гонку подряд. Он сомневался, что вообще будет выступать зимой

Идеальный старт сезона для главного лыжника страны.

Кубок России. 1-й этап. Вершина Теи

Спринт (С), женщины

1. Анастасия Фалеева — 3.57,29

2. Елизавета Пантрина — 0,89

3. Алена Баранова — 1,45

Спринт (С), мужчины

1. Александр Большунов — 3.40,99

2. Иван Горбунов — 0,38

3. Егор Митрошин — 1,14

В Вершине Теи прошли первые спринтерские гонки в рамках Кубка страны. Старт сезона демонстрирует, что трехкратному олимпийскому чемпионуАлександру Большунову пока нет равных в России. Понятно, что в Хакасию не приехал один из его главных конкурентов — Сергей Устюгов. Но у тех, кто выходит на старт в первых гонках сезона, тоже хватает опыта и мощи, только догнать Большунова не получается.

Две победы из двух

Начало сезона для Александра было под угрозой. В августе на сборе в Раубичах он получил серьезную травму спины и выпал из тренировочного и соревновательного режима. Большунов пропустил вкатку в Ханты-Мансийске, но выступил на Кубке Хакасии, где с 30-секундным преимуществом выиграл 10-километровую коньковую «разделку».

До последнего были сомнения, выйдет ли лыжник на старт коньковой 15-километровой «разделки» в рамках Кубка России. Опасения высказывал тренер Юрий Бородавко. Однако Большунов не только вышел, но и уверенно выиграл гонку. Да, Артем Мальцев на последнем отрезке сократил отставание с 10 секунд до 6, но, кажется, Александр все контролировал.

А после финиша он рассказал, что мог вообще пропустить этот зимний сезон: «Дальнейшее участие в первую очередь зависит от самочувствия и состояния спины. В большей степени — от состояния спины, потому что была достаточно серьезная травма, после которой не было понятно, смогу ли вообще бегать соревнования этой зимой. Были разные мысли, когда я эту травму получил. Казалось, что, наверное, уже мало что получится, но, как это обычно бывает в таких экстренных ситуациях, это длится где-то один день, но потом все перевариваешь, осмысливаешь».

Квалификация спринта для Большунова обошлась без сюрпризов. Он показал второе время, уступив секунду Ивану Горбунову. Главной неожиданностью стал провал в прологе одного из сильнейших спринтеров мира Александра Терентьева. Провал объяснимый: на последнем подъеме он сломал палку, а тренеров с инвентарем на этом участке не стояло. В результате Терентьев докатывал до финиша с одной палкой, оставшись за пределами топ-30.

До финала Большунов пробрался без видимых проблем. Да и в медальном забеге их тоже не было. Александр провел гонку с царским спокойствием. Вначале никто особе не рвался вперед. Где-то в середине дистанции пелотон даже притормозил. Но затем растянуть группу вызвался победитель квалификации Горбунов. Большунов недолго повисел за его спиной и пошел вперед. Догнать Александра уже никто не смог. Горбунов финишировал вторым, а третье место выцарапал Егор Митрошин. За бортом тройки призеров остался Савелий Коростелев, который год назад в Вершине Теи выигрывал все спринты. У Савелия только пятое место в финале.

Алена Баранова (слева), Анастасия Фалеева и Елизавета Пантрина. Фото vk.com/nalyzhi

Травмы любят тишину

Женский спринт решила пропустить победительница «разделки» Вероника Степанова. Вероятно, причина тому травма. О ней после первой гонки Кубка России корреспондент «Чемпионата» спросил тренера Егора Сорина. «Она на тренировке на спуске упала на руку, был ушиб. Делали снимок, боялись, что будет вывих. Опасения не подтвердились. Она растянула связки. Нужно было время. Мы не знали, хватит ли времени до гонки, чтобы палец пришел в себя. Боль ушла, она могла палку крепко держать. В первый день утром она вообще с одной покаталась, вечером уже с большим темляком, но палку не держала еще. А вчера боль отступила, уже в обед понимали, что она выйдет вперед», — говорил Сорин в четверг.

Но самой Веронике не понравилось, что журналисты прознали про травму. Она ответила у себя в соцсетях: «Я не обсуждаю публично свои травмы. Это хорошо известно всем моим коллегам. Когда-нибудь все должны понять, что любая информация о здоровье — частная. Я не общаюсь с пишущими корреспондентами и блогерами. Некоторым из них это не мешает подслушивать чужие разговоры. Выдавая их за сказанное в интервью. Стыдно должно быть, товарищ!»

В итоге в первом спринте сезона не оказалось ни одной олимпийской чемпионки. Победу одержала Анастасия Фалеева, которая довольно уверенно прошла все стадии, включая финал. Отметим, что до решающего забега добралась Анна Королева из Белоруссии, которой чуть-чуть не хватило до медали Кубка России — четвертое место.

Этап в Вершине Теи завершат гонка с раздельным стартом классикой. Женщины побегут 10 километров, мужчины — 15. Из Хакасии лыжники отправятся на следующий этап Кубка в Тюмень.